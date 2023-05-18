Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta 32. Bölümü ortak yayın sebebiyle yayınlanamadığı için dizinin bu hafta iki bölümü art arda yayınlanacak. Ortak yayın sebebiyle yayınlanmayan 32. bölüm 16 Mayıs Salı günü ekranlara gelmişti. Salı gününde ilk kez SHOW Tv Aile dizisiyle karşı karşıya gelen yapım yine reyting birinciliğini elden düşürmezken dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, Yalı Çapkını 33. Bölüm ne zaman, cuma akşamı mı, yayın tarihi değişti mi? İşte, STAR Tv yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı.