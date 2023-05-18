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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:57

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta 32. Bölümü ortak yayın sebebiyle yayınlanamadığı için dizinin bu hafta iki bölümü art arda yayınlanacak. Ortak yayın sebebiyle yayınlanmayan 32. bölüm 16 Mayıs Salı günü ekranlara gelmişti. Salı gününde ilk kez SHOW Tv Aile dizisiyle karşı karşıya gelen yapım yine reyting birinciliğini elden düşürmezken dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, Yalı Çapkını 33. Bölüm ne zaman, cuma akşamı mı, yayın tarihi değişti mi? İşte, STAR Tv yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı.

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü yayımlanan Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman soruları ile gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimi hafta ortak yayın sebebiyle ekranlara gelmeyen dizi bu hafta iki bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Buna göre geçen hafta yayınlanamayan 32. Bölüm, 16 Mayıs 2023 Salı günü ekranlara gelirken dizinin bu hafta yayınlanması gereken 33. bölüm tarihi hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, Yalı Çapını 33. Bölüm ne zaman, cuma günü mü, yayın tarihi değişti mi? İşte, STAR Tv yayın akışı ile yeni bölüm tarihi.

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını 33. bölümüyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.

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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

İZLEYİCİYİ SEVİNDİREN KARAR: BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN!

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen 32. bölüm bugün yayınlanırken sıradaki yeni bölüm (33. bölüm) de Cuma akşamı kendi günüde ve saatinde ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana silah sesi damga vurdu. Peki kim vuruldu? 33. bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak.

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 33. Bölüm yarın mı? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi? İşte Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

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