Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:04
Yargı Fırat kimdir? Yargı'ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yayımlanan Yargı dizisi oyuncu kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti. Fragmanda Ceylin'in önceden tanıdığını anladığımız polis memuru Fırat yeni bölüme damga vuruyor. Yeni karaktere oyuncu Alican Yücesoy hayat veriyor. 81. bölümden itibaren ekipte yer alacak oyuncular dengeleri değiştiriyor. Peki; Yargı Fırat Kimdir, Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, detaylar...