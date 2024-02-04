Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

YARGI FIRAT KİMDİR?

Ilgaz gerçek katili bulmuştur. Bir çocuğun suçlu oluşu onu vicdanı ile adalet arasında bırakmışken Ceylin'in aldığı yeni "kayıp çocuk" dosyası Ilgaz ile hali hazırdaki gerginliklerini tavan yapacaktır. Üstelik olaya bakan komiser de Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'tır. Kendilerini bir anda hiç sınanmadıkları bir durum içerisinde bulurlar.

Polis memuru Fırat karakterine oyuncu Alican Yücesoy hayat veriyor.