Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yargı Fırat kimdir? Yargı'ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:04

Yargı Fırat kimdir? Yargı'ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yayımlanan Yargı dizisi oyuncu kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti. Fragmanda Ceylin'in önceden tanıdığını anladığımız polis memuru Fırat yeni bölüme damga vuruyor. Yeni karaktere oyuncu Alican Yücesoy hayat veriyor. 81. bölümden itibaren ekipte yer alacak oyuncular dengeleri değiştiriyor. Peki; Yargı Fırat Kimdir, Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, detaylar...

Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yargı Fırat kimdir sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Kanal D dizileri arasında yer alan yapımda Ceylin'in eski sevgilisi olarak gelen yeni karakter araştırılıyor. Peki; Yargı'nın Fırat'ı Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, karakter ve oyuncuya dair tüm merak edilenler...

Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

YARGI'DA 4 YENİ OYUNCU!

Yargı kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz Yargı'nın 4 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 81'inci bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Alican Yücesoy polis memuru Fırat, Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir'in şehit olmasından sonra yerine gelen Kubilay Amir karakterine hayat verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

YARGI FIRAT KİMDİR?

Ilgaz gerçek katili bulmuştur. Bir çocuğun suçlu oluşu onu vicdanı ile adalet arasında bırakmışken Ceylin'in aldığı yeni "kayıp çocuk" dosyası Ilgaz ile hali hazırdaki gerginliklerini tavan yapacaktır. Üstelik olaya bakan komiser de Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'tır. Kendilerini bir anda hiç sınanmadıkları bir durum içerisinde bulurlar.

Polis memuru Fırat karakterine oyuncu Alican Yücesoy hayat veriyor.

Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982 İstanbul doğumlu Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir.

Yargı Fırat kimdir? Yargı’ya Fırat geliyor! Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır.

Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.

Yücesoy, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu Melisa Sözen ile evlenmiştir. Çift, 2014 yılında boşanmıştır.

SON DAKİKA