Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:44
YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU || İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı? İşte, gelişmeler...