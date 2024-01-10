YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 11 Ocak Perşembe Ankara okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Valilik açıklaması ile tatil haberi bekleyen öğrenciler, soğuk havaların da etkisiyle beklenen kar yağışının ardından eğitim öğretime ara verilecek mi merak ediyor. Peki, ? Valilik açıklaması ile 11 Ocak Perşembe Ankara okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı? İşte, detaylar!