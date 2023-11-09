Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:44

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

10 Kasım bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün üzerinden 85 yıl geçti. Resmi tatillerde kamu kurum kuruluşları, okullar ve bazı işletmeler tatil oluyor. 10 Kasım tatil olarak takvimde yer almazken 10 Kasım yarın bankalar açık mı, bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık? İşte, Banka çalışma saatleri 2023...