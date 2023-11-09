Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:44

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

10 Kasım bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün üzerinden 85 yıl geçti. Resmi tatillerde kamu kurum kuruluşları, okullar ve bazı işletmeler tatil oluyor. 10 Kasım tatil olarak takvimde yer almazken 10 Kasım yarın bankalar açık mı, bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık? İşte, Banka çalışma saatleri 2023...

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

10 Kasım bankaların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bankada işleri olan vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerini merak ediyor. Peki; yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da bankalar saat kaça kadar açık? İşte 2023 Banka çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?
10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple bankalar açık olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

YARIN 10 KASIM 2023 BANKALAR, OKULLAR AÇIK MI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?
2023 yılında 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2023 Banka çalışma saatleri

İŞTE RESMİ TATİL OLAN GÜNLER
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

SON DAKİKA