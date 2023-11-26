Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

26 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı