Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

Edirne'de okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Bugün Marmara genelinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı ile derslerin olup olmayacağı öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Gece saatlerine kadar 2 dereceye kadar düşecek sıcaklıkla birlikte karla karışık yağmur şehri etkisi altına alıyor. Konuyla ilgili Edirne Valiliği açıklamalarında 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu merak ediliyor. Peki, 27 Kasım 2023 Edirne'de okullar tatil mi olacak, kar tatili açıklaması geldi mi?