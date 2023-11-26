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Haberler Fotohaber Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne'de okul var mı yok mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 12:56

Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne'de okul var mı yok mu, tatil mi?

Edirne'de okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Bugün Marmara genelinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı ile derslerin olup olmayacağı öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Gece saatlerine kadar 2 dereceye kadar düşecek sıcaklıkla birlikte karla karışık yağmur şehri etkisi altına alıyor. Konuyla ilgili Edirne Valiliği açıklamalarında 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu merak ediliyor. Peki, 27 Kasım 2023 Edirne'de okullar tatil mi olacak, kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

27 Kasım Pazartesi Edirne'de okullar tatil mi kar yağışı ile birlikte öğrencilerin yakın takibine alındı. Özellikle Marmara'da etkili olması beklenen yağışın hafta başında okulları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Düşük sıcaklıklar ile birlikte görülecek olumsuz hava koşullarına yönelik uyarılar yakın mercek altına alındı. Peki, 27 Kasım Edirne'de okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, ayrıntılar.

Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

TURUNCU KOD: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

SARI KOD: (Sarı Kod) Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

26 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Yarın Edirne’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Edirne’de okul var mı yok mu, tatil mi?

YARIN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Yağışın şiddeti ve rüzgarın kuvvetine göre okulların tatil olup olmayacağı belli olacak. Edirne Valiliği tarafından yayımlanacak açıklamalar doğrultusunda bilgiler haberimizdeki yerini alacak.

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