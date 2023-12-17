YARIN ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Eskişehir'de Pazar gününün çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece arasında olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 18 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Eskişehir Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Eskişehir'de okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

18 Aralık 2023 Pazartesi gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.