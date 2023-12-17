YARIN ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Yarın Eskişehir'de okullar tatil mi, Eskişehir'de kar tatili olacak mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, bugün birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunduğundan ''18 Aralık Pazartesi Eskişehir'de okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Eskişehir Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi Eskişehir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Eskişehir kar tatili son durum…