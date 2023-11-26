Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 27 Kasım 2023 Pazartesi okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi sorusu Meteoroloji'nin kar yağışı uyarıları ardından valilikte yanıt arıyor. Marmara'da etkili olması beklenen yağışın okulları etkileyip etkilemediği araştırılanlar arasında. Havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde beklenen kar için tedbirler alındı. Öğrenci ve veliler ise gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak, açıklama geldi mi? İşte, yanıtlar.