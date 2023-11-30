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Haberler Fotohaber Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? (Şehir Hatları, İDO – BUDO) 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:52

Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? (Şehir Hatları, İDO – BUDO) 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

Yarın İstanbul'da vapur seferleri iptal mi oldu sorusu son dakika yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli-İstanbul) 3 gün sürecek fırtına bekliyor. Saatte 75 km/saate ulaşması beklenen fırtına, Pazar günü öğren saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede paylaşılıyor. 1 Aralık Cuma Şehir Hatları - BUDO – İDO iptal edilen vapur seferleri sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, hangi toplu ulaşım aracını kullanacağını öğrenebilir.

Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? Şehir Hatları, İDO – BUDO 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

Yarın İstanbul'da vapur seferleri iptal mi olacak sorusu yanıt arıyor. Bu hafta yaşanan yağmur ve fırtına yüzünden birçok defa deniz ulaşımı sekteye uğrarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 – 3 Aralık'ta İstanbul'u fırtına için uyardı. Peki, 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? Şehir Hatları, İDO – BUDO 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

1 ARALIK İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

1 Aralık Cuma günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri henüz iptal edilmedi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

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Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? Şehir Hatları, İDO – BUDO 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

BUDO İPTAL SEFERLER

Konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? Şehir Hatları, İDO – BUDO 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Henüz belli olmadı.

Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? Şehir Hatları, İDO – BUDO 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?
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