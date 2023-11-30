Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? (Şehir Hatları, İDO – BUDO) 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

Yarın İstanbul'da vapur seferleri iptal mi oldu sorusu son dakika yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli-İstanbul) 3 gün sürecek fırtına bekliyor. Saatte 75 km/saate ulaşması beklenen fırtına, Pazar günü öğren saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede paylaşılıyor. 1 Aralık Cuma Şehir Hatları - BUDO – İDO iptal edilen vapur seferleri sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, hangi toplu ulaşım aracını kullanacağını öğrenebilir.