Yarın İstanbul’da vapur seferleri iptal mi oldu? (Şehir Hatları, İDO – BUDO) 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?

Yarın İstanbul'da vapur seferleri iptal mi olacak sorusu yanıt arıyor. Bu hafta yaşanan yağmur ve fırtına yüzünden birçok defa deniz ulaşımı sekteye uğrarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 – 3 Aralık'ta İstanbul'u fırtına için uyardı. Peki, 1 Aralık Cuma günü vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu?