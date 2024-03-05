Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:23
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, SON DAKİKA açıklaması var mı? 6 Mart hangi illerde okul tatil ilan edildi?
6 Mart yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji, hava durumu ile ilgili uyarılarda bulunmasıyla yarın okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Hava sıcaklıkların 10 derece düşmesi beklenirken, sıcak havalar yerini yoğun yağışlara bırakacak. Olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar tarafından yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak?