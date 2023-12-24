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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 16:06

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşullarının yaşanmasıyla okullar tatil olacak mı veliler ve öğrenciler tarafındnan anbean takip ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası okullar tatil mi değil mi sorusu yanıt arıyor. Bolu'da bugün itibariyle kar yağışı uyarısı ve 24 Aralık Pazar günü için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illeri için fırtına uyarısı yapılmıştı. Bu durumda 25 Aralık Pazartesi için "okullar tatil mi, yarın okullar hangi illerde tatil olacak?'' sorusu yanıt arıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Meteoroloji 24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri için rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği ve yer yer fırtına olabileceği uyarısı yaptı. Bu durumda Pazartesi okullar tatil olur mu merak edildi. Pazartesi okul var mı, hangi illerde tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

25 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Diğer yandan Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. "Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

PAZARTESİ (25 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK

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