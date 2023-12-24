Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:06
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
16:06
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
Olumsuz hava koşullarının yaşanmasıyla okullar tatil olacak mı veliler ve öğrenciler tarafındnan anbean takip ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası okullar tatil mi değil mi sorusu yanıt arıyor. Bolu'da bugün itibariyle kar yağışı uyarısı ve 24 Aralık Pazar günü için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illeri için fırtına uyarısı yapılmıştı. Bu durumda 25 Aralık Pazartesi için "okullar tatil mi, yarın okullar hangi illerde tatil olacak?'' sorusu yanıt arıyor.