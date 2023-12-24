YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Meteoroloji 24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri için rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği ve yer yer fırtına olabileceği uyarısı yaptı. Bu durumda Pazartesi okullar tatil olur mu merak edildi. Pazartesi okul var mı, hangi illerde tatil edildi?