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Haberler Fotohaber Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023
Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:05

Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası Türkiye'de büyük ilgiyle karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük dönüşüm için yarısı bizden kampanyasına bugüne kadar 269 bin 670 başvurunun yapıldığını açıkladı. Tüm başvuruların inceleneceğini ve çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşümün başlayacağını açıklayan bakanlık bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı sağlayacak. Peki yarısı bizden kampanyası başvuruları bitti mi, en çok hangi ilçelerden başvuru alındı? İşte, 2023 yarısı bizden kampanyası ödeme planı.

Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

İstanbul yarısı bizden kampanyası ile büyük dönüşüm kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. 269 bin 670 başvurunun yapıldığı yarısı bizden kampanyasına en fazla başvuru yapan ilçeler arasında Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören var. Yarısı bizden kampanyası ile birlikte riskli konutlar devlet desteği ile dönüştürülecek. Bu süreçte hane sahiplerine 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira desteği sağlanacak. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları bitti mi, hangi ilçeden kaç başvuru alındı? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı detayları...

Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi.1.019.471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!

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Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLÇE İLÇE BAŞVURU SAYISI
"Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı. İstanbul'un ilçelerinde ise başvuru rakamları şu şekilde:

  • Bahçelievler'de 6 bin 740 binada 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 852 başvuru yapıldı.
  • Bağcılar'da 9 bin 14 binada 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru yapıldı.
  • Güngören'de 4 bin 463 binada 67 bin 717 bağımsız bölüm için 20 bin 403 başvuru yapıldı.
  • Üsküdar'da 5 bin 856 binada 58 bin 919 bağımsız bölüm için 18 bin 577 başvuru yapıldı.
  • Fatih'te 5 bin 963 binada 60 bin 160 bağımsız bölüm için 15 bin 608 başvuru yapıldı.
  • Avcılar'da 3 bin 369 binada 45 bin 14 bağımsız bölüm için 13 bin 517 başvuru yapıldı.
  • Küçükçekmece'de 4 bin 465 binada 53 bin 329 bağımsız bölüm için 13 bin 344 başvuru yapıldı.
  • Kartal'da 3 bin 257 binada 42 bin 515 bağımsız bölüm için 12 bin 211 başvuru yapıldı.
Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023
  • Esenler de 4 bin 242 binada 37 bin 328 bağımsız bölüm için 10 bin 433 başvuru yapıldı.
  • Maltepe'de 2 bin 999 binada 45 bin 850 bağımsız bölüm için 10 bin 162 başvuru yapıldı.
  • Ümraniye'de 3 bin 199 binada 32 bin 766 bağımsız bölüm için 10 bin 5 başvuru yapıldı.
  • Kadıköy'de 2 bin 817 binada 49 bin 691 bağımsız bölüm için 9 bin 695 başvuru yapıldı.
  • Pendik'te 3 bin 277 binada 35 bin 31 bağımsız bölüm için 9 bin 59 başvuru yapıldı.
  • Zeytinburnu'nda 2 bin 658 binada 31 bin 538 bağımsız bölüm için 6 bin 978 başvuru yapıldı.
  • Bakırköy'de 1885 binada 27 bin 957 bağımsız bölüm için 6 bin 739 başvuru yapıldı.
  • Gaziosmanpaşa'da 2 bin 493 binada 25 bin 742 bağımsız bölüm için 6 bin 382 başvuru yapıldı.
  • Kağıthane'de 2 bin 140 binada 21 bin 996 bağımsız bölüm için 5 bin 692 başvuru yapıldı.
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