Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
16:05
Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası Türkiye'de büyük ilgiyle karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük dönüşüm için yarısı bizden kampanyasına bugüne kadar 269 bin 670 başvurunun yapıldığını açıkladı. Tüm başvuruların inceleneceğini ve çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşümün başlayacağını açıklayan bakanlık bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı sağlayacak. Peki yarısı bizden kampanyası başvuruları bitti mi, en çok hangi ilçelerden başvuru alındı? İşte, 2023 yarısı bizden kampanyası ödeme planı.