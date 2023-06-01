Yarısı Bizden başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Büyük dönüşüm için 269.670 başvuru! İlçe ilçe yarısı bizden başvuru sayısı ve ödeme planı 2023

İstanbul yarısı bizden kampanyası ile büyük dönüşüm kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. 269 bin 670 başvurunun yapıldığı yarısı bizden kampanyasına en fazla başvuru yapan ilçeler arasında Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören var. Yarısı bizden kampanyası ile birlikte riskli konutlar devlet desteği ile dönüştürülecek. Bu süreçte hane sahiplerine 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira desteği sağlanacak. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları bitti mi, hangi ilçeden kaç başvuru alındı? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı detayları...