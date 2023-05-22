Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:41

175 BİN REKOR BAŞVURU: 3 MİLYON kişinin hayatı değişecek! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 175 bin kişinin başvuru yaptığını açıklaması üzerine evini dönüştürmek, depreme karşı yaşadığı binayı güvence altına almak isteyen vatandaşlar yarısı bizden kampanyası hakkında araştırma yapmaya başladı. Deprem kuşağında olması ve bu gerçekle ağır ve acılı bir şekilde yüzleşen Türkiye, kentsel dönüşüme destek olacak bu projeye yoğun ilgi gösteriyor. Peki, yarısı bizden kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte kentsel dönüşüm yarısı bizden ödeme seçenekleri ile şartları hakkında merak edilenler…