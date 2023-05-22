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Haberler Fotohaber 175 BİN REKOR BAŞVURU: 3 MİLYON kişinin hayatı değişecek! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:41

175 BİN REKOR BAŞVURU: 3 MİLYON kişinin hayatı değişecek! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 175 bin kişinin başvuru yaptığını açıklaması üzerine evini dönüştürmek, depreme karşı yaşadığı binayı güvence altına almak isteyen vatandaşlar yarısı bizden kampanyası hakkında araştırma yapmaya başladı. Deprem kuşağında olması ve bu gerçekle ağır ve acılı bir şekilde yüzleşen Türkiye, kentsel dönüşüme destek olacak bu projeye yoğun ilgi gösteriyor. Peki, yarısı bizden kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte kentsel dönüşüm yarısı bizden ödeme seçenekleri ile şartları hakkında merak edilenler…

YARISI BİZDEN ‘E REKOR BAŞVURU: 175 BİN kişi yarısı bizden kampanyasına başvurdu! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuruları başladığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 175 bin kişinin başvuru yaptığı kentsel dönüşüm kampanyası ile 3 milyon yakın kişinin hayatı değişecek. Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın en büyük felaketi kabul edilen depremin acılarını sarmaya çalışırken milyonlar yaşadığı binayı dayanıklı hale getirmek için çözüm arayışlarına başladı. Peki, yarısı bizden kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? Yarısı bizden kampanyası ödeme seçenekleri nasıl, kaç vadeli, taksit var mı? İşte, merak edilenler….

YARISI BİZDEN ‘E REKOR BAŞVURU: 175 BİN kişi yarısı bizden kampanyasına başvurdu! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINA 175 BİN BAŞVURU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi;

"Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz" sözlerini kullandı.

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YARISI BİZDEN ‘E REKOR BAŞVURU: 175 BİN kişi yarısı bizden kampanyasına başvurdu! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

BAŞVURULULAR 28 NİSAN-29 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yarısı Bizden kampanyasına başvurularının başladığını duyurmuştu. Bakan Kurum paylaşımında "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde" ifadelerini kullandı.

28 Nisan'da başlayan Yarısı Bizden Kampanyası 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI üzerine tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.

YARISI BİZDEN ‘E REKOR BAŞVURU: 175 BİN kişi yarısı bizden kampanyasına başvurdu! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?

200 BİNİ AŞARSA KURA ÇEKİLECEK!

Kampanyaya başvuruların 29 Mayıs'a dek süreceğini hatırlatan Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri paylaştı: "Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz. Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek."

YARISI BİZDEN ‘E REKOR BAŞVURU: 175 BİN kişi yarısı bizden kampanyasına başvurdu! YARISI BİZDEN kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, ödeme seçenekleri nasıl, taksit var mı?
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