Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:54
Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı
Deprem bölgesi İstanbul için hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gidilme kararı alınmıştı. Mega kentte kentsel dönüşün uygulamaları kapsamında "Yarısı Bizden Kampanyası" başlatılacak. Kampanyaya dair merak edilenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yanıtladı. Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası