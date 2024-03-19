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Haberler Fotohaber Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:54

Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

Deprem bölgesi İstanbul için hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gidilme kararı alınmıştı. Mega kentte kentsel dönüşün uygulamaları kapsamında "Yarısı Bizden Kampanyası" başlatılacak. Kampanyaya dair merak edilenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yanıtladı. Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası

Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

Çevre Şehircilik ce İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da başlatılacak kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na dair detayları ve merak edilenleri paylaştı. Bakan Özhaseki, açıklamalarında İstanbul'da başlatılacak çalışmalar için akıllardaki sorunları çözüme kavuşturdu.Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek?

Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

İŞTE YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLE İLGİLİ 8 SORU…

SORU: KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

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Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

SORU: İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
- İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

SORU: KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
- Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

SORU: KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?
- Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

Yarısı Bizden Kampanyası || Yarısı Bizden Kampanyası için şartlar neler, ne kadar hibe verilecek? İşte 8 soruda yanıtı

SORU: BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?
- Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

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