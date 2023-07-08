Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez hesaplanan emekli ve memur maaşı zam oranı Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre hesaplanan yaşlı ve engelli aylığı son durum merak ediliyor. Söz konusu maaşlar, rapor oranı en az %40 olan engelli vatandaşlar ile 65 yaşını doldurmuş emeklilere ödeniyor. Memur zammı sonrası yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…