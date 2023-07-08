Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Memur zammı sonrası yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Temmuz ayı memur maaş katsayısına yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artarken yaşlı ve engelli aylığı zam geldi mi merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında ödenecek zamlı maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması ile belli oldu. Peki, 2023 Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…