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Haberler Fotohaber Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:44

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Memur zammı sonrası yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Temmuz ayı memur maaş katsayısına yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artarken yaşlı ve engelli aylığı zam geldi mi merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında ödenecek zamlı maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması ile belli oldu. Peki, 2023 Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez hesaplanan emekli ve memur maaşı zam oranı Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre hesaplanan yaşlı ve engelli aylığı son durum merak ediliyor. Söz konusu maaşlar, rapor oranı en az %40 olan engelli vatandaşlar ile 65 yaşını doldurmuş emeklilere ödeniyor. Memur zammı sonrası yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

2023 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ZAMLANDI!

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artış yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklendiğini kaydeden Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

2023 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL ZAM GELDİ?

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Yaşlı ve engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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