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Haberler Fotohaber ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:04

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni rakam 17 bin 2 TL olarak açıklanırken asgari ücrete yapılacak zam oranı sonrasında yaşlılık maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşı 2024 zam oranı, asgari ücretin kesinleşmesi sonucu belli oldu . Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranı 65 yaş aylığını da etkileyecek. Yeni rakam 17 bin 2 TL olarak açıklanırken yaşlılık maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz, işçi ve işveren temsilcileri arasından bir hakem rolü benimsemekti. Gerek işveren tarafı, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmış durumda.

700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

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ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

YAŞLILIK MAAŞI 2024

65 yaş aylığı 2023'ün ikinci döneminde 3 bin 489 TL olmuştu. Asgari ücret zammının ardından 65 yaş aylığı 5 bin 202 TL oldu.

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
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