ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşı 2024 zam oranı, asgari ücretin kesinleşmesi sonucu belli oldu . Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranı 65 yaş aylığını da etkileyecek. Yeni rakam 17 bin 2 TL olarak açıklanırken yaşlılık maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...