ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI 2024 || 65 Yaş aylığı yeni asgari ücret ile arttı! Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:04
Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni rakam 17 bin 2 TL olarak açıklanırken asgari ücrete yapılacak zam oranı sonrasında yaşlılık maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?