Yay burcu yorumu 2024: Yay burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş, para...

2024 YAY BURCU YORUMU

2024'te daha seçici davranacak ve sağlam ilişkiler kurma yönünde gerekli adımları atacaksınız.

Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Kendinize özgü felsefeniz ve partnerinize oldukça ilginç gelen tarzınızla yaşamak çok zordur. Hızlı hareket ederek romantik bir gecenin sonunda kendinizi onun kollarında bulabilirsiniz. Seçtiğiniz kişi, bir Yaysa onun asla sıradan olmayacağından emin olabilirsiniz. Her iki cinsi de sıcakkanlı, cesur ve çapkındır. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.