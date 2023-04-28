Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 15:34

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu 28 Nisan tarihli haftanın finaliyle yanıt aramaya başladı. Hafta içi boyunca TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışmasında her Cuma günü 50 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Son bölüm ardından 28 Nisan 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…