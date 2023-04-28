Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 15:34

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu 28 Nisan tarihli haftanın finaliyle yanıt aramaya başladı. Hafta içi boyunca TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışmasında her Cuma günü 50 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Son bölüm ardından 28 Nisan 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

Yemekteyiz son bölüm için araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmasına çıktı. Hafta boyunca ter döken 5 yarışmacıdan en yüksek puan alanı büyük ödülün sahibi olacak. 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı bugün belli olacak. Peki, 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı aldı? İşte, altınları kazanan isim…

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 28 NİSAN 2023

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 21 Nisan 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

21 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz bellli olmadı. Haftanın kazananı bu akşam 18.00 sularında netlik kazanacak.

Haftanın finalinde en yüksek puanı alarak 50.000 TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Nisan 2023 puan durumu belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

1. gün yarışmacısı: Aycan Hanım

2. gün yarışmacısı: Betül Hanım

3. gün yarışmacısı: Güllüzar Hanım

4. gün yarışmacısı: Faysal Bey

5. gün yarışmacısı: Tolga Bey

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 28 Nisan 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı belli oluyor!
SON DAKİKA