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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:40

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı haftanın finali ile netleşiyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün TV8 ekranlarına gelen yemek yarışmasında bugün haftanın birincisi belli oluyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülü almaya hak kazanacak. Bu noktada 1 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Haftanın birincisi programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika bugün belli oluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu oluyor. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 1 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi!

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

1 ARALIK 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 1 Aralık 2023 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (27 Kasım-1 Aralık) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

1 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (27 KASIM - 1 ARALIK 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Hilal Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Nur Hanım

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

Üçüncü gün yarışmacısı: Ali Bey

Dörüncü gün yarışmacısı: Rüveyda Hanım

Beşinci gün yarışmacısı: Ali Hüda Bey

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