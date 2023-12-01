Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Aralık 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:40

Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı haftanın finali ile netleşiyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün TV8 ekranlarına gelen yemek yarışmasında bugün haftanın birincisi belli oluyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülü almaya hak kazanacak. Bu noktada 1 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Haftanın birincisi programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…