RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2024
Cuma Mesajları 1 - Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
Cuma Mesajları 2 - Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Cuma Mesajları 3 - Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)
Cuma Mesajları 4 -Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)