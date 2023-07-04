Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı Haziran enflasyonu ile tamamlanacak. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE oranları ardından birçok kalemde de değişiklik yaşanacak. Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç kişiler için ödenen evde bakım parası ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaşın aylıklarını etkileyecek emekli memur zammı için heyecan dorukta. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…