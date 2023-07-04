Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 20:53

Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı Haziran enflasyonu ile tamamlanacak. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE oranları ardından birçok kalemde de değişiklik yaşanacak. Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç kişiler için ödenen evde bakım parası ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaşın aylıklarını etkileyecek emekli memur zammı için heyecan dorukta. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…

Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı temmuz zammı son dakika haberleri 2023 takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile belli olan yeni zam oranından birçok kalem etkilenecek. Evde bakım parası zam oranı bekleniyor. Her ayın 15'inden itibaren yatmaya başlayan ve il il ödenen bakım aylığı Bakanlık duyuruları ile araştırılıyor. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı? İşte, evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler…

Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla belirlenecek.

Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Enflasyon verisi 5 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.

Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Evde bakım maaşı temmuz zammı oranı belli oldu mu, zamlı bakım parası ne zaman yatacak?

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

SON DAKİKA