Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor, taksit var mı, başvuru koşulları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere verdiği faizsiz evlilik kredi müjde milyonlarca evlilik hayali kuran vatandaşın derin bir nefes almasını sağladı. 2023 evlilik hazırlıkları yapan binlerce çift 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarını merak ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları neler, kaç vadeli veriliyor? İşte, tüm detaylar…