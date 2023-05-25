Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor, taksit var mı, başvuru koşulları neler?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:32

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor, taksit var mı, başvuru koşulları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere verdiği faizsiz evlilik kredi müjde milyonlarca evlilik hayali kuran vatandaşın derin bir nefes almasını sağladı. 2023 evlilik hazırlıkları yapan binlerce çift 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarını merak ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları neler, kaç vadeli veriliyor? İşte, tüm detaylar…

Yeni evleneceklere MÜJDE: Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar, taksit sayıları

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Açıklamada kredinin 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçenekleriyle verileceği açıklamasının ardından gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi ve "evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte evlilik kredisi başvuru detayları ile tüm merak edilenler…

Yeni evleneceklere MÜJDE: Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar, taksit sayıları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yeni evleneceklere MÜJDE: Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar, taksit sayıları

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Yeni evleneceklere MÜJDE: Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar, taksit sayıları

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Yeni evleneceklere MÜJDE: Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar, taksit sayıları

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

SON DAKİKA