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Haberler Fotohaber Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL'lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:54

Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL'lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere verdiği kredi müjdesi gündeme gelmeye devam ediyor. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL’lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Açıklamada kredinin 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçenekleriyle verileceği bildirildi. Bu açıklama sonrası gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi ve "evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlanmış oldu. İşte evlilik kredisi başvuru detayları…

Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL’lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi

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Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL’lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL’lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

Yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi! 150 bin TL’lik Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, başvuru şartları nelerdir?

YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

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