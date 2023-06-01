Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:01

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak merak ediliyor. Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" Bu kapsamda ise seçimin de sonuçlanmasıyla vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturacak yeni ismi araştırıyor. Bu noktada ise "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?" sorusu gündemde. İşte milyonların gündeminde yer alan yeni kabine ve Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturacak isim hakkında detaylar.