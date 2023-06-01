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Haberler Fotohaber Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:01

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak merak ediliyor. Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" Bu kapsamda ise seçimin de sonuçlanmasıyla vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturacak yeni ismi araştırıyor. Bu noktada ise "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?" sorusu gündemde. İşte milyonların gündeminde yer alan yeni kabine ve Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturacak isim hakkında detaylar.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber gözler yeni kabinede yer alacak ve bakanlık koltuklarına oturacak isimlere çevrildi. Bu kapsamda merak edilen bir konu da "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?" sorusu oldu. Konuyla ilgili çeşitli isimler gündeme gelirken resmi açıklama ise bulunmuyor. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? İşte detaylar.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

GÖZLER YENİ KABİNEDE! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KOLTUĞUNA KİM OTURACAK?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca önce milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek.

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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

İlk toplantıda bulunmayan vekillerin yemin töreni ise katıldıkları ilk birleşimin başında gerçekleştirilecek.

Milletvekillerinin yeminin ardından ise 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklaması; pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi planlanıyor.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

AK PARTİ'DEN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni Kabine ne zaman açıklanacak' sorusuna da açıklık getirdi.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Gözler yeni kabinede! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna kim oturacak?

'Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?' sorusuna, Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak.

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