Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Sağlık BakanlığıKoronavirüs risk haritası, iki haftada bir güncelleniyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tavsiyesi üzerine, "Yerinde Karar" olarak adlandırılan bir dönem başlamış ve illerin renk koduna göre önlemlerin güncelleneceği açıklanmıştı. Buna göre; İl il vaka sayıları ile çok yüksek riskli iller kırmızı, yüksek riskli iller turuncu, orta riskli iller sarı ve düşük riskli iller mavi renkle kodlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasında önceki hafta 100 bin kişide 4,46 ile, bu hafta da 8,12 ile Türkiye'nin en düşük vaka oranına sahip ili Şırnak oldu. Peki Şırnak'ın başarı sırrı ne? İşte detaylar...