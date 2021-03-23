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Haberler FotoHaber Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Yeni risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

verilerine göre tek mavi kodlu il oldu. İl il vaka sayıları ile çok yüksek riskli iller kırmızı, yüksek riskli iller turuncu, orta riskli iller sarı ve düşük riskli iller mavi renkle kodlanıyor. Sağlık Bakanlığınca açıklanan risk haritasında 100 bin kişide vaka sayısı 10'un altında olan tek il Şırnak, "mavi" renk koduna sahip oldu. 'nin en düşük vaka oranına sahip ili Şırnak'ta, başarının sırrı 6 önemli başlıktan geçiyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:27
Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Sağlık BakanlığıKoronavirüs risk haritası, iki haftada bir güncelleniyor. Bilim Kurulu ve tavsiyesi üzerine, "Yerinde Karar" olarak adlandırılan bir dönem başlamış ve illerin renk koduna göre önlemlerin güncelleneceği açıklanmıştı. Buna göre; İl il vaka sayıları ile çok yüksek riskli iller kırmızı, yüksek riskli iller turuncu, orta riskli iller sarı ve düşük riskli iller mavi renkle kodlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasında önceki hafta 100 bin kişide 4,46 ile, bu hafta da 8,12 ile 'nin en düşük vaka oranına sahip ili oldu. Peki Şırnak'ın başarı sırrı ne? İşte detaylar...

Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

BAŞARISININ SIRRI 6 BAŞLIKTAN GEÇİYOR

'de koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen 'kontrollü normalleşme' sürecinde, 'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre sürekli 'mavi' il olan 'ta halk, salgında büyük başarı sağlanmasını mutlulukla karşıladı. Halk, kurallara uymanın başarının ilk sırrı olduğunu belirtirken, kentin 'mavi' kategoride kalmasının nedeninin 6 önemli başlıktan geçiyor. O önemli başlık ise şöyle:

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Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.

Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Yine askeri birlikler içinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı.

Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. 'de ilk defa maske kuralının yaygın olarak hayata geçirildiği 'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı.

Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelere halkın riayet etmesi oldu.

Yeni koronavirüs risk haritasında tek mavi kodlu il: İşte başarısının 6 sırrı...

Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde halkı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

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