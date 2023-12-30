YAYIN AKIŞI 31 Aralık 📺 || Yılbaşı TV programları 2024 akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var?

Yılbaşı özel yayın akışı belli oldu! Birbirinden renkli konukların yer aldığı yılbaşı özel programlarda bu yıl O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler ve Lingo Türkiye gibi yapımlar ekrana gelecek. İzleyenleri ekran başında eğlendirecek programların yayın saati ve yılbaşı özel özel konukları belli oldu. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel yayın akışı!