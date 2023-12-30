Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
01:00
YAYIN AKIŞI 31 Aralık 📺 || Yılbaşı TV programları 2024 akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var?
Yılbaşı akşamını evinde geçirecek olanlar için yılbaşı özel yayın akışı belli oldu. 31 Aralık akşamı televizyon başında ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler TV yayın akışı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 31 Aralık Yılbaşı Özel hangi kanalda, hangi program var, saat kaçt? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, ATV ve Star TV yılbaşı programları!