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Haberler Fotohaber YAYIN AKIŞI 31 Aralık 📺 || Yılbaşı TV programları 2024 akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 01:00

YAYIN AKIŞI 31 Aralık 📺 || Yılbaşı TV programları 2024 akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var?

Yılbaşı akşamını evinde geçirecek olanlar için yılbaşı özel yayın akışı belli oldu. 31 Aralık akşamı televizyon başında ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler TV yayın akışı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 31 Aralık Yılbaşı Özel hangi kanalda, hangi program var, saat kaçt? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, ATV ve Star TV yılbaşı programları!

Yılbaşı akşamı TV yayın akışı: 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

Yılbaşı özel yayın akışı belli oldu! Birbirinden renkli konukların yer aldığı yılbaşı özel programlarda bu yıl O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler ve Lingo Türkiye gibi yapımlar ekrana gelecek. İzleyenleri ekran başında eğlendirecek programların yayın saati ve yılbaşı özel özel konukları belli oldu. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel yayın akışı!

Yılbaşı akşamı TV yayın akışı: 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da ATV'DE!

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

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Yılbaşı akşamı TV yayın akışı: 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

Saat 20.00'de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı TV8'de ekrana gelecek.

Jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında; Evrim Alasya, Ceren Kararkoç, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Gupse Özay, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler konuk olacak.

Yılbaşı akşamı TV yayın akışı: 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı Star Kanal D'de ekrana gelecek.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de, yılbaşı gecesi Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

Yılbaşı akşamı TV yayın akışı: 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

İBO SHOW

Saat 20.00'de İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV'de ekrana gelecek.

İbo Show'un yılbaşı özel programına ise Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.

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