Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Havaların soğuması ile birlikte mega kent sakinleri kar ne zaman yağacak araştırmalarına başladı. Hafta sonunda İstanbul'da termometreler 5 dereceyi göstermiş, dondurucu soğuk adeta buz gibi kesmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimler İstanbul için cuma gününden sonrasına işaret ederek ciddi uyarılarda bulundu. Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, konuya ilişkin Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden gelen açıklama…