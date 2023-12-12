Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI OLACAK!

"İstanbul'a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul'da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama İstanbul'a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege'de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu'da kar yağışı olacak."