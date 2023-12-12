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Haberler Fotohaber Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:45

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Havaların soğuması ile birlikte mega kent sakinleri kar ne zaman yağacak araştırmalarına başladı. Hafta sonunda İstanbul'da termometreler 5 dereceyi göstermiş, dondurucu soğuk adeta buz gibi kesmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimler İstanbul için cuma gününden sonrasına işaret ederek ciddi uyarılarda bulundu. Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, konuya ilişkin Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden gelen açıklama…

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Geçtiğimiz yıl kar yağışına hasret kalan mega kent sakinleri yılın bitmesine sayılı gün kala "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma gününe dikkat çeken uzman isimler sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı. İstanbul'da mutlaka kar beklenirken özellikle o tarihe dikkat çekildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, ayrıntılar…

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken havaların soğuması ile birlikte İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu oldu. Sıcaklıklarda sert düşüş olacağını söyleyen CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, kar yağışı için merak edilen soruları yanıtladı.

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Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu'da kar var, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara'da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu'da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye'de."

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI OLACAK!

"İstanbul'a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul'da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama İstanbul'a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege'de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu'da kar yağışı olacak."

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? | Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

CUMA GÜNÜNDEN SONRASINA DİKKAT!

Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek.

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