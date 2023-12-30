Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:53
Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!
Yılbaşında hava nasıl olacak, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar yılbaşı planlarını gerçekleştirmek için hava durumunu takip ediyor. Yılbaşını dışarıda geçirecekler, evde geçirip kar yağışı bekleyenler tarafından "yıl başında kar yağacak mı" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu son tahminler.