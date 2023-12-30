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Haberler Fotohaber Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:53

Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

Yılbaşında hava nasıl olacak, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar yılbaşı planlarını gerçekleştirmek için hava durumunu takip ediyor. Yılbaşını dışarıda geçirecekler, evde geçirip kar yağışı bekleyenler tarafından "yıl başında kar yağacak mı" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu son tahminler.

Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

Hafta sonu hava nasıl olacak, Yılbaşında kar yağacak mı? sorusu merak ediliyor. Meteoroloji yılbaşını da kapsayan 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle plan yapanlar hava durumundaki değişimleri yakından takip ediyor. İşte Yılbaşında kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak sorularının cevabı detaylarda…

Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin tahminlerine göre; 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri yurt genelinde kar yağışı beklenmemekte. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Marmara ve Ege'de yer yer yağışlar görülebilir.

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Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 günlük hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 günde yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

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