Yılbaşında kar yağacak mı? Bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji yılbaşı hava tahmin raporunu yayınladı!

Hafta sonu hava nasıl olacak, Yılbaşında kar yağacak mı? sorusu merak ediliyor. Meteoroloji yılbaşını da kapsayan 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle plan yapanlar hava durumundaki değişimleri yakından takip ediyor. İşte Yılbaşında kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak sorularının cevabı detaylarda…