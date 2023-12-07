Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları, konusu ve hikayesi: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım devam ediyor. Başlıca rollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken tanıtımda Andıç ve Kıratlı'nın uyumu beğeni topladı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.