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Haberler Fotohaber Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları, konusu ve hikayesi: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 21:50

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları, konusu ve hikayesi: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım devam ediyor. Başlıca rollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken tanıtımda Andıç ve Kıratlı'nın uyumu beğeni topladı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yıldızlar Bana Uzak dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Evrim Doğan Rami Narin gibi oyuncuları buluşturan dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizi; Kadir ve Aslı'nın aşkını ele alıyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Sırlarla dolu aşk ve intikam hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yapım, tanıtımıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ İLK TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu Yıldızlar Bana Uzak dizisin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi, sırlarla dolu aşk ve intikam hikayesiyle izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin konusu ise şöyle;

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı ikilisine;

Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam, Mustafa Enis Bilir eşlik ediyor.

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