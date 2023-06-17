YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ilk adımının tamamlanmasının ardından YKS'de gül bülbül sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday yanıtlamakta güçlük çektiği bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS gül bülbül sorusu ne? 2023 TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne? İşte detaylar…