YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

''gül ve bülbül sorusunu gördüğüm an DİKEN Mİ GÜL MÜ SEN BÜLBÜLE GEL diye beynimin içinde konser verdim eyw''

''Sorunun birinde Gül ile bülbül, Leyla ile Mecnun, ben ile Mona Roza beraber halay çekiyorduk gibi bir durum vardı sanki''

''Gül bülbül sorusunun şıklarının hepsi dogru gibi geldi yanlisi soruyor zannettim''

''Bülbül gül'e gül bülbüle bişeyler oldu ama çözemedik''

''gül bülbül sorusunda beynimde diken mi gül mü sen bülbüle gel nakaratı çaldığından soruyu 10 dakikada çözdüm''

