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Haberler Fotohaber YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:02

YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ilk adımının tamamlanmasının ardından YKS'de gül bülbül sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday yanıtlamakta güçlük çektiği bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS gül bülbül sorusu ne? 2023 TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne? İşte detaylar…

YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT'ye katılım sağlayan adaylar, gül bülbül sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de gül bülbül sorusu yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ise arama motorları üzerinden ''YKS TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS gül bülbül sorusu ve hakkında yapılan komik yorumlar…

YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

TYT'DE ÇIKAN GÜL BÜLBÜL SORUSUNUN CEVABI NE?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan gül bülbül sorusu cevabı nedir hakkında araştırmalar sınavın ardından hız kazandı. Ancak sorunun tam hali paylaşılmadı.

YKS gül bülbül sorusu ve cevabına dair bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

YKS GÜL BÜLBÜL SORUSU ADAYLARI ZORLADI!

''Gül bülbül sorusu aklımdan çıkmıyor''

"Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti" şiirini mi sordular?''

''gül" "bülbül" sorusuna ayırdığım süreyle, 10 mat sorusu çözerdim pişmanlığıyla sınav çıkışı görüntülerim''

''Eyfel kuleli soru, masal dinlemeyen çocuk, fakir baykurtlu soru, kelebek bilmem nesi, tasavvufta bülbül gül imge sorusu... her sorunun 4 cevabı vardı.. doğru yapanlar söylesin lütfen neye göre kime göre doğru kabul ettiniz. Anahtar kelimeleri neydi ki?''

YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?

''gül ve bülbül sorusunu gördüğüm an DİKEN Mİ GÜL MÜ SEN BÜLBÜLE GEL diye beynimin içinde konser verdim eyw''

''Sorunun birinde Gül ile bülbül, Leyla ile Mecnun, ben ile Mona Roza beraber halay çekiyorduk gibi bir durum vardı sanki''

''Gül bülbül sorusunun şıklarının hepsi dogru gibi geldi yanlisi soruyor zannettim''

''Bülbül gül'e gül bülbüle bişeyler oldu ama çözemedik''

''gül bülbül sorusunda beynimde diken mi gül mü sen bülbüle gel nakaratı çaldığından soruyu 10 dakikada çözdüm''

YKS gül bülbül sorusu adayları zorladı! 2023 YKS TYT’de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı ne?
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