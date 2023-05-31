Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:57

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor. Haziran ayında uygulanacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alıyor. Adaylar 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. Peki YKS ne zaman 2023? TYT AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgula ekranı