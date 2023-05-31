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Haberler Fotohaber YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:57

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor. Haziran ayında uygulanacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alıyor. Adaylar 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. Peki YKS ne zaman 2023? TYT AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgula ekranı

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınav yerleri belli oldu. YKS ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında sorusunun yanıtı üniversiteye yeni başlayacak olan adayların gündeminde. Üniversite sınavı için hazırlanan adaylar sınav öncesi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tavsiyelerine göre sınav giriş yerlerini kontrol ediyor. YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki YKS ne zaman 2023? TYT AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgula ekranı

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

SON DAKİKA YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

DUYURU
(31 Mayıs 2023)

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM AİS TYT AYT, YDT YKS giriş belgesi/ yerleri sorgulama sayfası

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

SON DAKİKA