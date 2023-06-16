YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS puan hesaplama 2023 araştırmaları yapılıyor. YKS başvuru kılavuzu üzerinden YKS kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusuna cevap veriliyor. 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek ve istedikleri üniversiteye girmek için ellerinden geleni yapacak. Geçtiğimiz yıl baraj kaldırılırken, bu yıl baraj tekrardan geldi. Sınavların ilki yarın 10.15'te yapılacak. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte YKS puan hesaplama robotu 2023