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Haberler Fotohaber YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:55

YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS puan hesaplama 2023 araştırmaları yapılıyor. YKS başvuru kılavuzu üzerinden YKS kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusuna cevap veriliyor. 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek ve istedikleri üniversiteye girmek için ellerinden geleni yapacak. Geçtiğimiz yıl baraj kaldırılırken, bu yıl baraj tekrardan geldi. Sınavların ilki yarın 10.15'te yapılacak. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte YKS puan hesaplama robotu 2023

YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu soruları yanıt arıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler alacakları puanla iyi bir üniversiteye girmek istiyor. İki boyunca devam edecek sınavların hesaplanmasında izlenecek yol, başvuru kılavuzunda yayımlandı. İşte YKS puan hesaplama 2023

YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

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YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS PUAN HESAPLAMA 2023

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

YKS PUAN HESAPLAMA 2023 ROBOTU: ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

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