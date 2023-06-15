Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:36

YKS saat kaçta başlıyor 2023? ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı YKS ne zaman bitiyor, sınav süresi kaç dakika, kaç soru var?

Üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olanTemel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince organize edilen sınav öncesi heyecan dorukta. Adaylar ve veliler YKS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. Son kontrollerin gerçekleştiği sınavda ÖSYM üniversite sınavı kılavuzu da inceleniyor. Lise mezunu olanların ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2023 YKS sınavı kaç dakika, kaç soru araştırılıyor. Sınavın saati için araştırmalar son dakikaya kadar sürüyor. Peki, YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav süresi ne kadar? İşte, ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama…