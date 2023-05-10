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Haberler Fotohaber YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:21

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

YKS sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Gelişmeler için gözler ÖSYM resmi sitesinden gelecek son dakika açıklamasında. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihine yaklaşık 10 gün öncesinde bu belgeleri erişim açıyor. Ancak bu yıl erken bir bekleyiş doğdu. Bu noktada "2023 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

Üniversite sınavına oldukça kısa bir süre kala gözler YKS sınav giriş belgesi yerleri açıklamasına çevrildi. ÖSYM'den beklenen açıklamanın gelmesi halinde YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılmış olacak ve tüm detaylar böylece netleşecek. Adaylar bu belge sayesinde sınava katılım sağlayacakları merkezleri öğrenmiş olacak. Bu kapsamda ise "2023 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte o detaylar.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri SORGULAMA EKRANI!

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

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