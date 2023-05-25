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Haberler Fotohaber YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:57

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından YKS sınav giriş yerleri duyurulacak. Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS için üç oturum düzenleniyor. Haziran ayında uygulanacak olan TYT,AYT, YDT sınav öncesi giriş yerleri belgesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve detaylar…

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayında yapılacak. Hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tavsiyesi doğrultusunda üniversite sınavı giriş yerleri için ÖSYM AİS ekranı ziyaret edilmeye başlandı. YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgula

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.

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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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