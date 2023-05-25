Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:57

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı 2023? ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından YKS sınav giriş yerleri duyurulacak. Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS için üç oturum düzenleniyor. Haziran ayında uygulanacak olan TYT,AYT, YDT sınav öncesi giriş yerleri belgesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve detaylar…