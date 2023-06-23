YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınav gözetmen görevli ücretleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde sınavlarda görevli olanlara ödemeler için net bir belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene 18-19 Haziran tarihinde uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince belirlenen sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek, sınavın güvenilir ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak için binlerce sınav gözetmeni görev aldı. Peki YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?