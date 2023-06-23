YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınavında görev alan sınav gözetmenleri ÖSYM tarafından yatırılacak olan gözetmen görevli ücretleri ödeme tarihleri araştırması yapıyor. Bu noktada ise "YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Üç oturumda düzenlenen sınavda yüzlerce öğretmen, gözetmenlik yapmış ve her yıl olduğu gibi belirlenen tarihlerde ödemelerin gerçekleşeceği biliniyordu. ÖSYM konuya ilişkin olarak net bir tarih vermezken genellikle bir hafta içerisinde hesaplara ödeniyor. Peki, YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?