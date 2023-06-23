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Haberler Fotohaber YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 06:53

YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınav gözetmen görevli ücretleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde sınavlarda görevli olanlara ödemeler için net bir belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene 18-19 Haziran tarihinde uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince belirlenen sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek, sınavın güvenilir ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak için binlerce sınav gözetmeni görev aldı. Peki YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınavında görev alan sınav gözetmenleri ÖSYM tarafından yatırılacak olan gözetmen görevli ücretleri ödeme tarihleri araştırması yapıyor. Bu noktada ise "YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Üç oturumda düzenlenen sınavda yüzlerce öğretmen, gözetmenlik yapmış ve her yıl olduğu gibi belirlenen tarihlerde ödemelerin gerçekleşeceği biliniyordu. ÖSYM konuya ilişkin olarak net bir tarih vermezken genellikle bir hafta içerisinde hesaplara ödeniyor. Peki, YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL? ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023

YKS görevli ücretleri 2023 yılı için belli oldu. Bu yıl Ocak-Haziran 2023 dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplandı.

Vergi dilimine göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

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YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav görevi başvuruları GİS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınav tarihinden önce belirlenen başvuru takvimine göre adaylar GİS ekranı üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler.

ÖSYM SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM sınav görevi başvuruları GİS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınav tarihinden önce belirlenen başvuru takvimine göre adaylar GİS ekranı üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler.

YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 YKS GÖZETMEN ÜCRETİ YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) geçtiğimiz hafta sonu 3 ayrı oturumda düzenlendi.

17 Haziran'da 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da ise 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) uygulandı.

Birden fazla oturumda görev alanların ücretleri daha fazla olacak. Ancak 2023 YKS sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ücretlerin Kurban Bayramı sonrasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

YKS sınav gözetmen/görevli ücretleri ödeme tarihleri 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

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