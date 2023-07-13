YKS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı! YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları için milyonlarca adayın merak dolu bekleyişi sürüyor. 17-18 Haziran tarihleri arasında üç oturum halinde düzenlenen sınavda sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih maratonu başlayacak. Hal böyleyken "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından sınavın açıklanacağı tarih takvimde belli olurken erken açıklanma ihtimaline karşı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte detaylar.