YKS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı! YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları son dakika gelişmeleriyle binlerce adayın da gündeminde yer edinmeye devam ediyor. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Ve adaylar bu puanlarla istedikleri okullar için tercih yarışına girecek. Şimdilerde en çok merak edilen konu YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte detaylar.