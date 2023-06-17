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Haberler Fotohaber YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS (AYT, YDT, TYT) üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 18:06

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS (AYT, YDT, TYT) üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Bugün ilk kademesi tamamlanan üniversite sınav sürecinde yarın ise AYT ve YDT oturumları düzenlenecek. Üniversite hayaliyle aylardır sınava hazırlanan binlerce aday sürecin tamamlanmasıyla sonuç açıklamasını bekleyecek. Bu noktada ise şimdiden "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulsa da erken açıklanma ihtimaline karşılık gelişmeler yakından takip edilecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte sonuç tarihi ve detaylar.

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS AYT, YDT, TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sınav sonuç tarihi merakla bekleniyor. 3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınavın ilk aşaması bugün gerçekleşirken 18 Haziran yarın ise AYT ve YDT ile sınav maratonu tamamlanacak. Adaylar merakla "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile YKS (AYT, YDT, TYT) sonuç tarihi ve detaylar.

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS AYT, YDT, TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS MARATONU YARIN SONA ERİYOR!

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS AYT, YDT, TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS AYT, YDT, TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS AYT, YDT, TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. YKS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TYT sorularının Cumartesi günü sınavdan birkaç saat sonra, AYT ve YDT sorularının ise Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

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