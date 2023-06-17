Giriş Tarihi: 17.06.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 18:06

YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS (AYT, YDT, TYT) üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Bugün ilk kademesi tamamlanan üniversite sınav sürecinde yarın ise AYT ve YDT oturumları düzenlenecek. Üniversite hayaliyle aylardır sınava hazırlanan binlerce aday sürecin tamamlanmasıyla sonuç açıklamasını bekleyecek. Bu noktada ise şimdiden "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulsa da erken açıklanma ihtimaline karşılık gelişmeler yakından takip edilecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte sonuç tarihi ve detaylar.