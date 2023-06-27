YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile AYT, TYT, YDT 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:49

YKS sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 17 – 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, YDT, AYT oturumları ardından sınav soruları ve cevapları adaylar ile buluştu. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinde yanıt bulacak. Ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Sonuçları. Puan türüne ve başarı sıralamasına göre tercihte bulunacak adaylar için heyecan dorukta. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte, sınav sonuçlarında son durum…