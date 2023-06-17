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Haberler Fotohaber YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:55

YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavdaki Türkçe sorular karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan kargaburnu kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelimelerin sorulduğu sorularda adaylar kargaburnu nasıl yazılır araştırıyor. İşte, TDK'ye göre kargaburnu nasıl yazılır cevabı…

YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?

YKS soruları 2023 ile ilgili araştırmalar sınavın 13.00 itibariyle bitmesinin akabinde öğrencilerin gündemine oturdu. TYT Türkçe soruları karşısında ter döken adaylar iki adet yazım yanlışı sorusu ile karşılaşırken öğrencilerin dilbilgisi becerileri ölçüldü. Bu noktada adaylar kargaburnu nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu'na göre kargaburnunun doğru yazılışı nasıldır araştırıyor. İşte, kargaburnu doğru yazılışı…

YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?

TDK'YE GÖRE KARGABURNU NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre kargaburnu bitişik yazılır: kargaburnu şeklinde.

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

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YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?

Alet ve eşya adları birleşik yazılır: balıkgözü (halka), deveboynu (boru), domuztırnağı (kanca), horozayağı (burgu), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba), leylekgagası (alet), sıçankuyruğu (törpü), gagaburun (gemi), kancabaş (kayık), adayavrusu (tekne) vb.

YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?
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