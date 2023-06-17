Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:55
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
14:55
YKS SORULARI 2023 || KARGABURNU nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu kargaburnu TDK’ye göre nasıl yazılır?
YKS sınavının ilk oturumu olan TYT milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavdaki Türkçe sorular karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan kargaburnu kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelimelerin sorulduğu sorularda adaylar kargaburnu nasıl yazılır araştırıyor. İşte, TDK'ye göre kargaburnu nasıl yazılır cevabı…