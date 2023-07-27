YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite YKS tercihleri için yol gösterecek YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM ile araştırılmaya başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihler için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanlarına göre listeler hazırlanmaya başlıyor. YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları bilgilerinin yer aldığı YÖK ATLAS YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. https://ais.osym.gov.tr üzerinden kontrol edilen bilgilerle listeler YÖK sistemine gönderilecek. İşte, YKS tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı…