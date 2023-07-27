YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM AİS ekranında araştırılıyor. Üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile adaylar hedefledikleri okul ve bölümleri işaretliyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adımlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek adaylar YÖK ATLAS ile YKS tercih robotu üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Üniversite tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtlandığı YKS tercih kılavuzu 2023 kapsamında kontenjanlar, başarı sıralaması ve bölümlerin taban ve tavan puanları bilgileri de gündemde olacak. İşte, YKS tercih kılavuzu PDF…