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Haberler Fotohaber YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:55

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite YKS tercihleri için yol gösterecek YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM ile araştırılmaya başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihler için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanlarına göre listeler hazırlanmaya başlıyor. YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları bilgilerinin yer aldığı YÖK ATLAS YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. https://ais.osym.gov.tr üzerinden kontrol edilen bilgilerle listeler YÖK sistemine gönderilecek. İşte, YKS tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı…

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM AİS ekranında araştırılıyor. Üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile adaylar hedefledikleri okul ve bölümleri işaretliyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adımlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek adaylar YÖK ATLAS ile YKS tercih robotu üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Üniversite tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtlandığı YKS tercih kılavuzu 2023 kapsamında kontenjanlar, başarı sıralaması ve bölümlerin taban ve tavan puanları bilgileri de gündemde olacak. İşte, YKS tercih kılavuzu PDF…

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI MI?

20 Temmuz tarihinde ön bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU PDF || YÖK ATLAS tercih robotu ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Adaylar, geçtiğimiz yılın tabloları ile işlemlerini gerçekleştiriyor:

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