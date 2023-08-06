YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

YKS tercih sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazandı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra tercih işlemlerinin gerçekleştirirken yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri aralığında yapılacak. Kayıtlar öncesi gözler üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları tıkla sorgula ekranı