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Haberler Fotohaber YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!
Giriş Tarihi: 06.08.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 22:25

YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

YKS tercih sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazandı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra tercih işlemlerinin gerçekleştirirken yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri aralığında yapılacak. Kayıtlar öncesi gözler üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları tıkla sorgula ekranı

YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri önümüzdeki hafta 8 Ağustos tarihinde sona ererken ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlamadan önce üniversite yerleştirme tercih sonuçları açıklanmış olacak. Üniversite tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar kazandıkları okullara giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi gün? ÖSYM ile 2023 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte son durum

YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

YKS TERCİH DÖNEMİ SONA ERİYOR!

TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılmıştı.

Sonuçların ardından ise YKS tercih maratonu başlamıştı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihleri, 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlaar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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