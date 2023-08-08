Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:39

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM'den açıklama bekleniyor! Üniversite YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

YKS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başlamış durumda. Üniversite yerleştirme tercihleri 8 Ağustos 2023 23.59'da sona erecek ve tercihte bulunan adaylar, ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusunu beklemeye başlayacak. Üniversite kayıtları ÖSYM AIS üzerinden yapılırken, sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Bu noktada YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, YKS tercih sonuçları hakkında detaylar