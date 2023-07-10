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Haberler Fotohaber YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:51

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla berabere milyonlarca aday YKS tercihlerini tamamlayacak. Adaylar, aldıkları puanlarla beraber belirlenen tarihlerde tercihlerini tamamlayacak. Bu kapsamda yeni haftanın en çok merak edilen konuları arasında "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak?" soruları yer alıyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle başvurularını gerçekleştirecek. Buna göre Üniversite YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. Bu noktada ise "2023 YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Adaylar duyurulan tarihler aralığında başvurularını online sistem aracılığı ile gerçekleştirebilecek. Peki, 2023 Üniversite YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih ve tüm detaylar…

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri henüz başlamadı. YKS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2023 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

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YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Sırada sonuçlar var.

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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