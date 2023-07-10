Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:51

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? YKS tercih tarihleri 2023 takvimi!

YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla berabere milyonlarca aday YKS tercihlerini tamamlayacak. Adaylar, aldıkları puanlarla beraber belirlenen tarihlerde tercihlerini tamamlayacak. Bu kapsamda yeni haftanın en çok merak edilen konuları arasında "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak?" soruları yer alıyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle başvurularını gerçekleştirecek. Buna göre Üniversite YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…