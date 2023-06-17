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Haberler Fotohaber YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:32

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

ÖSYM tarafından YKS tercihleri başlayacak. YKS tercih kılavuzu 2023 ile adımları takip eden aday öğrenciler listelerini YKS tercih robotu üzerinde hazırladı. Ardından YKS tercih sonuçları gelecek ve kayıt dönemi başlayacak. 20'den fazla tercih yapabildikleri liste YÖK sistemine kaydedilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

ÖSYM tarafından YKS tercihleri başlayacak. YKS tercih kılavuzu 2023 ile adımları takip eden aday öğrenciler listelerini YKS tercih robotu üzerinde hazırladı. Ardından YKS tercih sonuçları gelecek ve kayıt dönemi başlayacak. 20'den fazla tercih yapabildikleri liste YÖK sistemine kaydedilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.cihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman, YKS tercihi nasıl yapılır? İşte, ÖSYM YKS ekranı

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YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. Sınav sonuçları saat 12:00 ile 15:00 arasında açıklanması bekleniyor. Tercihler sonuçların ardından belli olacak.

2022-2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar.

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
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