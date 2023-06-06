Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:02
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
22:02
YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?
17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS sınavı için depremzede öğrencileri sevindirecek haber ÖSYM tarafından geldi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden depremzede öğrencilerden sınav ücreti alınmazken gelen bir diğer son dakika haberi ile yüzler bir kez daha güldü. YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacağı açıklandı. Bu noktada 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL, başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilen soruların cevabı…