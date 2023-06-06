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Haberler Fotohaber YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:02 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:02

YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS sınavı için depremzede öğrencileri sevindirecek haber ÖSYM tarafından geldi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden depremzede öğrencilerden sınav ücreti alınmazken gelen bir diğer son dakika haberi ile yüzler bir kez daha güldü. YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacağı açıklandı. Bu noktada 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL, başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilen soruların cevabı…

YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

YKS sınavına kısa bir süre kaldı. Sınav öncesi duyurulan depremzede öğrencilere sağlanacak ulaşım ve barınma desteği hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından mercek altına alınıyor. YKS sınava giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde açıklayan ÖSYM depremzede öğrenciler için sınav merkezi değişikliği yapabilme hakkı sunuyor. Ülkemizde yaşanan son yılların en büyük depremi neticesinde ikamet ettiği şehir dışında başka bir yerde sınava gitmek zorunda olan öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Peki, YKS ulaşım desteği başvuruları başladı mı, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, cevabı…

YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

ÖSYM'DEN DEPREMZEDELERE YKS ULAŞIM DESTEĞİ VE BARINMA DESTEĞİ!

YKS sınav yerlerini adaylar ile paylaşan ÖSYM, sınava farklı şehirlerde girecek adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlayacak. Destekle ilgili başvuru tarihleri de başlıyor.

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YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."

YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.

YKS ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM ile depremzedelere YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları başladı mı, şartları ne?

YKS NE ZAMAN 2023?

Üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleşecek:

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacaktır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri İl/İlçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır.

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