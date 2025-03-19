Giriş Tarihi: 19.03.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
21:27
Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!
19 Mart 2025 Çarşamba günü, YouTube'a erişim sağlayan birçok kullanıcı, platformu açmaya çalışırken beyaz ekranla karşılaştıklarını bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları, platformun çöküp çökmediğini ve neden açılmadığını araştırırken, erişim problemi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında, özellikle sabah saatlerinden itibaren akış yenileme sorunları yaşanıyor.Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?