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Giriş Tarihi: 19.03.2025 21:27 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:27

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

19 Mart 2025 Çarşamba günü, YouTube'a erişim sağlayan birçok kullanıcı, platformu açmaya çalışırken beyaz ekranla karşılaştıklarını bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları, platformun çöküp çökmediğini ve neden açılmadığını araştırırken, erişim problemi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında, özellikle sabah saatlerinden itibaren akış yenileme sorunları yaşanıyor.Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

Son dakika sosyal medya haberlerinde, 19 Mart 2025 sabahı itibarıyla YouTube'da erişim ve akış yenileme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularının yanıtlarını ararken, sorunun kaynağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ve erişim engeli kararı bulunmuyor.Peki, Youtube çöktü mü, neden açılmıyor?

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Bununla birlikte sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

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Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medyadaki erişim problemleriyle ilgili ne kadar süreceği ve resmi bir kısıtlama olup olmadığı hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, bu gelişmeleri alternatif kaynaklardan takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarının ne zaman eski haline döneceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

INSTAGRAM VE X'TE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Instagram, Twitter ve YouTube'da saat 06.00'dan itibaren büyük çapta bir erişim sorunu yaşanıyor. Ancak, BTK tarafından bu platformlara yönelik herhangi bir kapama ya da erişim engeli kararı alınmadığı bildirildi. Sorunun, olası bir bant daraltma işleminden kaynaklanabileceği ve bunun da sosyal medyaya erişimde yavaşlamalara neden olduğu düşünülüyor.

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!