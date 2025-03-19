Youtube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Çarşamba Youtube erişim sorunu devam ediyor!

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medyadaki erişim problemleriyle ilgili ne kadar süreceği ve resmi bir kısıtlama olup olmadığı hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, bu gelişmeleri alternatif kaynaklardan takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarının ne zaman eski haline döneceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.