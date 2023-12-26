Son Dakika Yurt Dışı Telefon Kullanım Süresi Değişti! Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu, uzatıldı mı?

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonları kayıt yaptırmadan kullanma süresi 20 gün olarak belirlenmişti. Ancak bu telefonlar, pasaport ile 120 gün gün içerisinde kayıt edilmediğinde iletişime kapatılıyordu. Yurt dışı telefon kullanım süresi ile ilgili yeni bir karar alındı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya son dakika açıklaması ardından ''Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte, detaylar.