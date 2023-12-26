Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika Yurt Dışı Telefon Kullanım Süresi Değişti! Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:00

Son Dakika Yurt Dışı Telefon Kullanım Süresi Değişti! Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu, uzatıldı mı?

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonları kayıt yaptırmadan kullanma süresi 20 gün olarak belirlenmişti. Ancak bu telefonlar, pasaport ile 120 gün gün içerisinde kayıt edilmediğinde iletişime kapatılıyordu. Yurt dışı telefon kullanım süresi ile ilgili yeni bir karar alındı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya son dakika açıklaması ardından ''Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte, detaylar.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ SON DAKİKA | Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?

Yurt dışı telefon kullanım süresi son dakika gelişmeleri ile binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen mobil cihazlar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin değiştiğini duyurdu. Şimdi yeni düzenlemenin detayları araştırılıyor. Peki, Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi uzatıldı mı, ne kadar, kaç gün oldu? İşte detaylar.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ SON DAKİKA | Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?

SON DAKİKA: YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ DEĞİŞTİ!

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin uzatılacağını açıkladı.

Düzenleme ile aynı zamanda geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ SON DAKİKA | Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONUN KULLANIM SÜRESİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi, 120 günden 180 güne çıkartılıyor.

AK Partili Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ SON DAKİKA | Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?

E-DEVLET ÜZERİNDEN UZATILABİLECEK

120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ SON DAKİKA | Yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi ne kadar, kaç gün oldu?

'EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK'

Sırakaya, ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor.

Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler.

İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA