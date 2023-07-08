ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, Temmuz ayında zamlı yatacak mı?

Her ay düzenli olarak bakıma muhtaç kimselere ve bakmakla yükümlü vasilerine yatan evde bakım maaşı temmuz ayında zamlı yatacak mı sorusu ile gündemi meşgul ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller temmuz ayı listesi ile merak ediliyor. Yılda iki kez gelen emekli ve memur maaşı zamlarından etkilenen evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Bakıma ihtiyacı olan bireylere her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli evde bakım ödeme bilgileri e devlet ya da sms yolu ile sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı ödeme tarihleri…