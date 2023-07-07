Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması ardından memur zamları yasal olarak kesinleşecek ve hesaplara geçecek.