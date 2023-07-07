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Haberler Fotohaber Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:12

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023 Temmuz zammı sonrası araştırılıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2023 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Öte yandan tüm memurlara enflasyon farkına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Peki, yeni ve zamlı memur maaşı hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte, 2023 Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri takvimi…

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

Yeni zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre memur maaşı zam oranı yüzde 17,55 oldu. Bu gelişme sonrası kamuda çalışan vatandaşlar yılın ikinci yarısında alacakları zamlı memur maaşı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandı. Yeni tutarlar Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltileceğini ve ortalama memur maaşının 25 bin 15 liraya çıkarılacağını duyurdu. Peki, 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, zamlı memur maaşı ödeme takvimi…

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması ardından memur zamları yasal olarak kesinleşecek ve hesaplara geçecek.

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ayın 15'inde maaşlarını alan memur için en az 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor.

Zamlı maaşın yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna kadar Meclis'ten çıkması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ise ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.

Zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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