Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2023 Temmuz zammı sonrası araştırılıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2023 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Öte yandan tüm memurlara enflasyon farkına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Peki, yeni ve zamlı memur maaşı hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte, 2023 Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri takvimi…